Bikkembergs riparte dall’Italia e dal binomio sport musica con Fedez

Nei piani dell’azienda c’era quello di trovare uno spazio adeguato per aprire un monomarca a Milano: «Uno spazio più ridotto rispetto all'ex negozio Bikkembergs in via Manzoni, ma una vetrina importante per clienti italiani e internazionali». Attualmente Bikkembergs ha una rete di circa 30 tra negozi e corner, tutti in franchising, una formula che in questo momento mette l’azienda in un a posizione privilegiata rispetto a chi sta cercando (con grandi difficoltà) di rinegoziare gli affitti.

Usa e Cina nei piani per il futuro

Il restante 60% delle vendite dell’azienda è localizzato oltre confine, con Russia, Europa dell’Est e Medio Oriente tra i mercati principali a livello complessivo e la Germania terzo mercato per vendite digitali. Il 2020, come già detto, senza l’epidemia di coronavirus sarebbe stato proprio l’anno della Cina: «Avremmo dovuto aprire 5 negozi , ma le apertur slitteranno nel 2021. Sebbene gli esercizi in Cina abbiano riaperto già da oltre un mese, l’affluenza è bassa». Il passo successivo potrebbe essere negli Usa: «Un mercato al quale guardiamo con interesse perché ha un forte potenziale», chiosa il coo.

C’è, poi, il tema del digitale: mai come ora una priorità nell’agenda delle aziende della moda ( e non solo). «Da poco abbiamo cambiato partner per la piattaforma digital, scegliendo Diana Corp (società veneta che si occupa di fashion e-commerce, ndr) e ovviamente siamo pronti a cogliere le nuove opportunità generat dai cambiamenti nell’approccio agli acquisti nati proprio durante il lockdown». Sul fronte degli investimenti, lo spostamento di asse si vedrà soprattutto nel budget per marketing e comunicazione: «Abbiamo spostato tutti gli investimenti sul digitale», chiosa Predonzan.