Bilanci 2021 dopo la proroga, tutte le norme (Covid e non solo)

In edicola il 3 marzo, le 72 pagine sui bilanci delle società per l’esercizio 2021 incrociano le norme ordinarie e quelle dell’emergenza Covid-19

Il decreto milleproroghe ha appena introdotto una proroga sui termini di approvazione dei bilanci di esercizio 2020 delle aziende. Ma ciò non implica che si possa occuparsene anche all’ultimo momento. Non solo per la tradizionale complessità delle operazioni, ma anche perché nel caso dell’esercizio 2020 c’è da fare i conti con la pandemia: dalla contabilizzazione di aiuti, agevolazioni e crediti d’imposta fino alle valutazioni da effettuare sulla continuità aziendale. E ci sono anche le novità Oic e Ias.

Tutto questo influisce anche sull’attività di revisori e sindaci, perché ha riflessi sulle norme che regolano il loro comportamento.

E tutto questo è oggetto del libro Bilanci 2021: 72 pagine, in edicola mercoledì 3 marzo insieme con il Sole 24, al prezzo complessivo di 2,50 euro.

Bilanci 2021 è una guida completa, nella quale gli esperti del Sole 24 Ore hanno tenuto conto sia della normativa emergenziale sia di quella ordinaria, segnalando gli aspetti sui quali questo incrocio può creare problemi o comunque richiede attenzione.

Il libro riporta anche norme tecniche che non sono state ancora emanate ufficialmente (perché si trovano in fase di pubblica consultazione) ma che dovrebbero essere adottate prossimamente.