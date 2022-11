Bilanci, in arrivo gli standard europei per la sostenibilità

L’obiettivo della tassonomia è prevenire il greenwashing e aiutare gli investitori a compiere scelte più rispettose dell'ambiente. Gli investimenti sono valutati in base a sei obiettivi: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, economia circolare, inquinamento, effetti sull’acqua e biodiversità.

Un’attività economica può essere certificata ecosostenibile se contribuisce in modo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi e contemporaneamente non espleta un impatto negativo significativo sugli altri cinque.

L’applicabilità della tassonomia verde per le banche commerciali è in fase di definizione da parte dell’Autorità bancaria europea (Eba). Nel marzo 2021, l’Eba ha proposto alla Commissione Europea di obbligare le banche a divulgare un indice di attività verdi (green asset ratio, Gar) e altri indicatori chiave di prestazione e nel gennaio 2022 ha pubblicato standard vincolanti per l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (Esg).

Inoltre, in base al regolamento Ue sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sfdr) la Commissione Ue ha adottato nell’aprile 2022 gli standard tecnici (in vigore dal 2023) che gli operatori dei mercati finanziari dovranno utilizzare per la divulgazione delle informazioni relative alla sostenibilità e su come affrontano e riducono i possibili impatti negativi che i loro investimenti possono avere sull’ambiente e sulla società in generale.