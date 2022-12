Bilancia - Toscana e Dolomiti nel segno dell'arte

Arte e poesia sono due delle passioni che caratterizzano i nati sotto il segno della Bilancia e il loro spiccato senso estetico li spinge a ricercare il senso del bello, anche nei viaggi. La Toscana, patria del rinascimento italiano, è la suggestione del 2023, partendo da Firenze e attraversando a ritmo lento le colline del Chianti in direzione di borghi divenuti iconici come Pienza, San Quirico d'Orcia o San Gemignano. Un'esperienza cullata dal sogno è anche quella che porta ancora una volta alle Dolomiti, in una location particolare come il Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar, un esclusivo albergo a 5 stelle (con Spa scavata nella roccia e grotta del sale) nei cui corridoi sono custodite ben 2mila opere d'arte.

7/13 9/13 Menu