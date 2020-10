Bilancia commerciale extra Ue: a settembre surplus di 5,322 mld Dati in miglioramento rispetto ai +2,785 miliardi di settembre 2019

Dati in miglioramento rispetto ai +2,785 miliardi di settembre 2019

A settembre 2020 l'Istat stima un saldo della bilancia commerciale extra Ue pari a +5,322 miliardi, in miglioramento rispetto ai +2,785 miliardi di settembre 2019.

Nel mese l'Istat stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue, un marcato aumento congiunturale per le esportazioni (+8,3%) e una lieve contrazione per le importazioni (-2,7%). Nei primi 9 mesi del 2020 il saldo commerciale extra Ue risulta positivo per 35,28 miliardi di euro. «A settembre 2020 - si legge nella nota Istat - l'export verso i paesi extra Ue segna un nuovo rialzo su base mensile – esteso a tutti i raggruppamenti principali di industrie – e torna a crescere su base annua per la prima volta da febbraio 2020. La dinamica positiva è tuttavia influenzata da movimentazioni occasionali di elevato impatto (cantieristica navale) verso gli Stati Uniti, al netto delle quali si stima una crescita congiunturale meno ampia (+4,3%) e una lieve flessione tendenziale (-0,7%)». L'import, invece, dopo gli aumenti dei tre mesi precedenti, registra un calo congiunturale cui contribuisce principalmente la riduzione degli acquisti di beni intermedi (per 1,6 punti percentuali)