Bilancio dell’Eurozona, più margini di manovra sull’uso dei fondi La Commissione europea ha pubblicato una proposta legislativa sul nuovo strumento finanziario per la zona euro, destinato essenzialmente a convergenza e competitività. Nella proposta rimane però aperta la porta a un utilizzo diverso in caso di shock. dal nostro corrispondente Beda Romano

Il commissario al bilancio Ue Guenther Oettinger

2' di lettura

BRUXELLES – In vista delle difficili discussioni che i ministri delle Finanze dell'unione monetaria terranno in autunno con l’obiettivo di completare l’assetto del nuovo bilancio della zona euro, la Commissione europea ha pubblicato oggi una proposta legislativa tutta dedicata al governo del nuovo strumento finanziario. In ultima analisi, secondo Bruxelles, le scelte per contribuire alla convergenza e alla competitività dei Paesi membri dovrebbero essere prese alla maggioranza qualificata.

«Stiamo facendo tutto il possibile perché tutti gli elementi siano sul tavolo in vista di una decisione rapida e tempestiva in vista della nascita di un nuovo bilancio della zona euro», ha spiegato il vice presidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis. Nella stessa conferenza stampa, Günther Oettinger, il commissario al bilancio, ha definito il nuovo strumento «una innovazione significativa» nell’associare riforme strutturali e investimenti economici.

Il regolamento comunitario, che deve ora essere discusso dal Parlamento e dal Consiglio, stabilisce che gli organi di governo del bilancio, ossia il Consiglio e la Commissione, debbano tratteggiare una volta all’anno «gli orientamenti strategici di riforma e di investimento della zona euro» così come «le linee-guida nazionali sugli obiettivi di riforma e di investimento per ciascun Paese, in coerenza con le raccomandazioni-Paese» pubblicate annualmente dalla stessa Commissione europea.

La trafila prevederebbe una discussione da parte dei Paesi membri, una proposta di regolamento della Commissione, e una successiva decisione a maggioranza qualificata dei Paesi membri della zona euro. Il denaro proveniente dal nuovo bilancio dell’unione monetaria dovrebbe essere associato a fondi del singolo governo. L’articolo 7 della proposta prevede un conseguente adattamento del tasso di co-finanziamento nel caso di «severa recessione».

Questo aspetto parrebbe banale. In realtà, nasconde la possibilità di rivedere l’uso del nuovo bilancio perché non sia solo uno strumento di convergenza e di competitività, ma anche uno strumento finanziario per aiutare i Paesi in caso di shock economico. L’argomento è stato dibattuto per mesi dai ministri delle Finanze. In un’ottica generale, hanno avuto la meglio i governi che volevano privilegiare la convergenza economica, ma l’articolo 7 della proposta comunitaria mitiga questa scelta.

Il nuovo bilancio dovrebbe far parte del programma europeo di sostegno alle riforme economiche che, secondo una proposta dell’esecutivo comunitario, dovrebbe essere dotato nel periodo 2021-2027 di un totale di 25 miliardi di euro (di cui circa 17 miliardi per i soli Paesi della zona euro). Il nuovo strumento finanziario riguarda i Paesi della zona euro e su base volontaria anche i Paesi che fanno parte del Sistema monetario europeo-2 (noto con l’acronimo ERM-2). Oggi dell’ERM-2 fa parte solo la Danimarca.

Nella sua ultima riunione prima della pausa estiva, l’Eurogruppo ha confermato di voler finalizzare il nuovo bilancio della zona euro entro la fine dell’anno (si veda Il Sole 24 Ore del 9 luglio). Tra le altre cose, dovrà decidere l’ammontare del nuovo strumento finanziario così come le sue fonti di finanziamento. Non sarà facile, viste le differenze tra i Paesi. Secondo un primo accordo, il bilancio dovrebbe distribuire ai Paesi membri non prestiti, ma sussidi.