Bilancio europeo: si accende il confronto e il Parlamento minaccia la bocciatura In vista del consiglio straordinario di giovedì 20 febbraio, a Strasburgo gli europarlamentari chiedono al presidente Michel di evitare di formulare una proposta al ribasso e troppo lontana dalla posizione espressa dal Parlamento. E insistono su web tax e carbon tax per finanziare le politiche Ue senza pesare sui bilanci nazionali di Giuseppe Chiellino

Von der Leyen vuole 25% bilancio Ue contro cambiamenti climatici

5' di lettura

Strasburgo - Nessuno è disposto a scommettere un euro sulla possibilità la settimana prossima, il 20 febbraio, il consiglio europeo straordinario convocato dal presidente Charles Michel, trovi un accordo all'unanimità sul bilancio a lungo termine 2021-2027 dell'Unione europea (MFF nell'acronimo inglese). Ma almeno dovrebbe ripartire il dialogo, interrotto a dicembre scorso, davanti alla proposta della presidenza finlandese giudicata ampiamente inadeguata. Il Parlamento, che ha già presentato da mesi la sua proposta, mette le mani avanti e avverte: “Un accordo in Consiglio è importante – ha detto il presidente David Sassoli al termine della discussione in plenaria a Strasburgo – ma se non sarà coincidente con le posizioni del Parlamento, il Parlamento andrà fino in fondo”. Andare fino in fondo, significa bocciare l'eventuale decisione degli Stati membri di un bilancio troppo timido e troppo povero, senza cioè tutte le risorse considerate necessarie per continuare a realizzare le politiche tradizionali della Ue, dalla coesione all'agricoltura, dalla cultura alla ricerca, ma investendo adeguatamente anche sui nuovi bisogni, a cominciare dalla lotta ai cambiamenti climatici, ma anche la difesa e le migrazioni. “Ho apprezzato molto le posizioni di tutti i gruppi politici nel sostenere la determinazione ad andare fino in fondo” ha sottolineato Sassoli.

L'esercizio provvisorio

Un avvertimento esplicito al Consiglio e alle capitali: “I governi devono essere informati delle conseguenze negative di una eventuale bocciatura del budget pluriennale” ha sottolineato Jan Olbrycht, popolare polacco e correlatore del MFF. L'avvio dell'esercizio provvisorio dal 1 gennaio 2021, tra l'altro, avrebbe un effetto perverso per gli Stati membri perché si baserebbe sui dodicesimi del vecchio bilancio che comprendeva il contributo britannico, ma le risorse non potrebbero essere utilizzate per le nuove politiche comuni, proposte dalla Commissione e chieste dagli Stati membri.

Il nodo delle risorse proprie

Sassoli e il team parlamentare dei negoziatori, guidati dal presidente della commissione Budget, il belga Johan van Overtveldt, hanno insistito tra le altre cose su un punto: le risorse proprie, la capacità impositiva diretta dell'Unione europea per ora limitata ad una quota dei diritti doganali me che in futuro potrebbe estendersi ad altre voci, dalla web tax alla carbon tax, ampliando la capacità di spesa del budget comunitario senza pesare sui bilanci degli Stati membri che oggi assicurano circa l'85% delle risorse necessarie a finanziare le politiche europee. “La discussione sul bilancio e sulle risorse proprie deve procedere in modo parallelo” ha affermato Sassoli. “Per superare l'impasse sul quadro finanziario pluriennale – ha detto durante il dibattito Piernicola Pedicini (M5s) – l'Unione europea deve avere il coraggio di finanziarsi con risorse proprie introducendo una carbon tax e una seria web tax. I contributi nazionali non possono aumentare”. Sul tema risorse proprie concorda Patrizia Toia (Pd) ma con una buona dose di prudenza per evitare di prestare il fianco a chi potrebbe cogliere l'occasione di accusare “l'Europa” di imporre nuove tasse.

Per raccogliere risorse proprie la Commissione propone una base imponibile comune per le società, la semplificazione dell'Iva , il contributo sulla plastica e una quota degli Ets (Emission trading scheme). Il Parlamento appoggia queste ipotesi e aggiunge la web tax, la tassa sulle transazioni finanziarie e una “carbon border adjustment tax” per limitare l'ingresso nel mercato interno di prodotti che non rispettino i limiti europei sulle emissioni di CO2 facendo dumping ambientale.

I fondi per l'ambiente

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, in apertura del dibattito, ha ricordato di aver chiesto agli Stati membri di tener conto delle richieste del Parlamento sulle risorse proprie, proprio per alleggerire la pressione sui bilanci nazionali. Sull'ambiente è stata netta: “Non accetterò nessun risultato che non garantisca che almeno il 25% del bilancio sia destinato alla lotta contro il cambiamento climatico, così come mi aspetto che il nuovo bilancio destini risorse fresche al Fondo per la transizione giusta, per sostenere le regioni e i lavoratori che saranno colpiti dalla transizione verde. Senza queste risorse non potremo farcela”.