Bilancio, trasporti, Olimpiadi I dossier per il neonato Governo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Milano e la Lombardia hanno un loro dossier da presentare al neonato governo. Per Milano le priorità sono la gestione del trasporto pubblico, una maggiore flessibilità nel bilancio comunale, l’aiuto per il caro-energia. Per la Lombardia il sostegno all’economia e, di conseguenza, nuovamente, più aiuti per ridurre l’impatto dei costi energetici. Infine, sia per Palazzo Marino che per Palazzo Lombardia, incombe un grande problema: uscire dall’impasse in cui sembrano finite le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, con ritardi da recuperare.

Trasporto e bilancio

Milano intende prolungare i tracciati delle metropolitane e probabilmente realizzare, con questa giunta, almeno lo studio di fattibilità della nuova metro 6. Il sindaco Giuseppe Sala ha parlato di raddoppiamento dei chilometri: da 100 a 200 chilometri entro il 2030. Ma chi pagherà la gestione?

Loading...

Gli investimenti per realizzare le infrastrutture paradossalmente sono il problema minore, visto che gli ultimi governi, con vari decreti, hanno garantito grandi stanziamenti (un miliardo per il prolungamento della metro 5; 730 milioni per la metro 1 e nuovi studi di fattibilità). La metro 4, che dovrebbe essere pronta per il 2024 (e che tra poche settimane dovrebbe partire con le prima 6 fermate), complicherà di non poco il bilancio dell’amministrazione comunale, perché le risorse pianificate per i prossimi anni per la gestione sono ancora un’incognita (in tutto l’opera ammonta a 3,4 miliardi con gli oneri finanziari, spalmati in trent’anni, con un picco di oneri per il Comune nel 2034).

I costi per il tpl, nel complesso, saranno un cruccio per i prossimi anni, anche perché gli utenti del trasporto pubblico a Milano sono diminuiti di circa il 15% dopo la pandemia, e questa diminuzione sembra strutturale ormai, anche per via del parziale smart-working che aziende e Pubbblica amministrazione continuano ad usare. Le entrate diminuiscono, i chilometri raddoppiano.

Palazzo Marino ha un contratto di servizio con la sua controllata del tpl, Atm, per circa 800 milioni all’anno, ma in prospettiva non potrà bastare. Ecco quindi la richiesta di maggiori finanziamenti, che dallo Stato dovrebbero transitare in Regione e quindi arrivare nelle casse dei Comuni.