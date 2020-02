Bilancio Ue, fallisce il vertice. Sassoli: Consiglio incapace di trovare accordo

Il pacchetto ha scontentato molti, se non tutti. Il bilancio appariva troppo generoso per i paesi del Nord; non abbastanza generoso per i paesi dell'Est e del Sud. Ha commentato il presidente francese Emmanuel Macron: «Non voglio sacrificare la politica agricola. Lo dico chiaramente: non è l'agricoltura che pagherà per Brexit». A complicare la quadratura del cerchio è stato infatti il buco di bilancio provocato dalla partenza del Regno Unito (60-75 miliardi di euro sui sette anni di bilancio comunitario).



Anche da parte italiana, non sono mancate le critiche. Nell'esercizio contabile della Commissione europea, il desiderio di Germania, Olanda, Austria, Danimarca e Svezia di mantenere particolari sconti avrebbe comportato nei fatti u n aumento dell' onere finanziario per i paesi che non godono di rebates. «I Paesi frugali hanno dimostrato una rigidità che riteniamo ingiustificata», ha commentato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla fine della riunione.



Ottenuti sulla scia del Regno Unito negli anni 80, gli sconti sul contributo al bilancio comune «non si giustificano più» - ha aggiunto il premier - e la loro «rimeditazione deve riguardare anche la Germania» che era infelice di rebates che nel 2021-2027 sarebbero rimasti stabili solo nominalmente.



Il mandato a Italia, Romania e Portogallo per la controproposta

Intanto, un gruppo di paesi, favorevoli a un aumento della taglia del bilancio, hanno dato mandato all'Italia, alla Romania e al Portogallo di preparare una possibile controproposta di piano finanziario.

A tre settimane da Brexit, l'esito del vertice mostra una Unione in difficoltà. Sempre difficili, quest'anno i negoziati mettono in mostra le gravi tensioni nazionalistiche che segnano i Ventisette. Il caso olandese parla da sé: dietro alle posizioni rigide del premier Mark Rutte si nasconde un governo con una maggioranza risicatissima. Il Parlamento europeo, che dovrà dare il suo consenso al bilancio, si è detto «deluso dall'incapacità del Consiglio europeo di trovare un accordo», secondo il presidente David Sassoli.

ALTRI ARTICOLI

● Bilancio Ue, ecco come potrebbe cambiare

● Il mega-piano Green parte con solo 7,5 miliardi di euro di risorse fresche