Biles, Osaka, Burdisso: quando lo stress divora i campioni

Il clamoroso ritiro dall’Olimpiade della pluriolimpionica statunitense della ginnastica Simone Biles (che fino a quel punto aveva alternato prodezze straordinarie a errori da lei mai compiuti); l’opaca Olimpiade di Naomi Osaka, l’ultima tedofora mestamente uscita troppo presto dal torneo di tennis di cui era la stella più attesa, dopo essersi ritirata dal Roland Garros denunciando di essere affetta da una non banale sindrome depressiva che le rendeva insopportabili e insostenibili anche gli incontri post gara con la stampa; le parole del nuotatore azzurro Federico Burdisso, che appena sceso dal podio dei 100 farfalla dove pochi istanti prima aveva celebrato il bronzo appena vinto, non ha avuto paura di confessare il forte stato di stress emotivo cui l’idea stessa dell’Olimpiade (e, aggiungiamoci, in un contesto tanto drammatico e unico come quello legato alla pandemia) lo ha fatto precipitare, lui che pure ha saputo reagire fino appunto a cogliere una splendida medaglia a cinque cerchi.

Casi diversi, casi non isolati, casi che ripropongono con forza interrogativi che ormai convivono con lo sport professionistico ad alto livello: come gestire – da parte degli atleti - la pressione generata dai grandi eventi? Come amministrare al meglio le aspettative di media, tifosi, dirigenti? E ancora, e soprattutto: quali le conseguenze psicologiche ed emotive generate dalla lunga fase pandemica che stiamo attraversando su atleti che fanno del rapporto col proprio corpo, con i compagni e gli avversari, la misura stessa del loro essere sociale?

Sincerità

"Ho gareggiato meglio non è stato uno dei migliori tempi ma nelle finali come questa conta chi mette la mano davanti e fortunatamente sono arrivato terzo, anche se un po' di rimpianti ci sono perché se fossi arrivato al pieno delle mie potenzialità fisiche e mentali un secondo posto c'era". Così Federico Burdisso dopo la medaglia di bronzo nei 200 farfalla. Poi l’ammissione: "Sto soffrendo molto di tensione e ansia in questi giorni. Non mi è mai capitato, non sono un ragazzo ansioso, che si stressa facilmente, però è più grande di me questa manifestazione e sono ancora giovane e inesperto e sto soffrendo un po' di ansia che non mi fa bene così forte”.

Pressione, aspettative

“Se vengo qui e so che posso giocarmi una medaglia la pressione la sento. I 100 delfino penso di affrontarli con più spensieratezza, proverò a fare un bel tempo, vorrei far parte della staffetta mista, dove possiamo fare bene. E' un problema di aspettative e Olimpiade", ha aggiunto l'azzurro che non pensa però di prendere particolari contro-misure nulla una volta tornato a casa. "Non ho mai sofferto di queste cose, adesso ci sta alla prima Olimpiade, poi sarà in discesa. Di testa sono forte, sono arrivato terzo ma si può sempre fare meglio, guardo allo step successivo".