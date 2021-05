Bill Gates e la moglie Melinda annunciano la fine del loro matrimonio

2' di lettura

Bill e Melinda Gates hanno annunciato la fine del loro matrimonio con un comunicato congiunto pubblicato sui social. «Dopo molte riflessioni e molto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio - si legge nella nota pubblicata su Twitter - Negli ultimi 27 anni abbiamo cresciuto tre bambini incredibili e costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo per consentire a tutte le persone di condurre una vita sana e produttiva.

Abbiamo continuato a condividere la convinzione in quella missione - prosegue la nota dei Gates - e continueremo a lavorare insieme alla fondazione, ma non crediamo più di poter crescere insieme come coppia in questa fase della nostra vita. Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia mentre iniziamo a navigare in questa nuova vita».

Bill Gates, 65 anni, è stato nel 1975 il principale fondatore di Microsoft, colosso informatico del software in cui ha ricoperto posizioni di vertice e di cui è stato anche primo azionista individuale fino al maggio 2014. Dal 2006 si è dedicato a tempo pieno insieme alla moglie Melinda alla loro Fondazione privata di beneficenza e per la ricerca scientifica, costituita fin dal 2000.

Lo scorso anno Bill Gates si era dimesso dal board di Microsoft, proprio nel momento in cui la pandemia stava dilagando. E ha dedicato quasi tutto il suo tempo alle attività della fondazione guidata dal 2000 insieme alla moglie. La coppia si è conosciuta proprio a Microsoft, dove Melinda svolgeva il ruolo di manager del marketing. Il patrimonio della famiglia Gates è immenso. La ricchezza del fondatore di Microsoft ammonta a 133 miliardi di dollari al gennaio 2021, quella della moglie a 70 miliardi di dollari. Il restante 1% di azioni detenute dalla coppia in Microsoft, poi, vale oltre 7 miliardi di dollari, mentre la fondazione Bill e Melinda Gates detiene asset per un valore di oltre 50 miliardi di dollari.