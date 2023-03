Bill Gates: l’intelligenza artificiale è un cambiamento epocale, come chip e internet

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il co-fondatore di Microsoft Bill Gates afferma che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale (AI) è il progresso tecnologico più importante degli ultimi decenni. In un post sul suo blog personale, ha definito l’intelligenza artificiale fondamentale quanto la creazione del microprocessore, del personal computer, di Internet e del telefono cellulare.

«Cambierà il modo in cui le persone lavorano, imparano, viaggiano, ottengono assistenza sanitaria e comunicano tra loro», ha affermato Bill Gates nel post in cui riflette sulle possibili applicazioni di strumenti come il chatbot ChatGPT.

Sviluppato da OpenAI, startup finanziata da Microsoft - di cui Bill Gates è ancora consulente - con un investimento multimiliardario, ChatGPT è un chatbot AI programmato per rispondere alle domande online, utilizzando un linguaggio naturale simile a quello umano.

Non è l’unico chatbot basato sull’intelligenza artificiale disponibile, con Google che ha recentemente introdotto il rivale Bard. Anche Amazon ha un progetto di intelligenza artificiale.