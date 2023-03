Ascolta la versione audio dell'articolo

Fa davvero piacere vedere un grande attore veterano come Bill Nighy raggiungere la sua prima nomination agli Oscar, perdipiù con un film toccante come “Living”. Nighy, conosciuto per ruoli molto popolari come in “Love Actually”, è sempre stato un interprete di grande professionalità, ma si è superato in questo ruolo in cui è stato capace davvero di commuovere.