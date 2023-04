Billund, il cuore dello Jutland

Un mix di cultura, creatività e divertimento costituisce il senso di un soggiorno a Billund, considerato il “Cuore dello Jutland”. LEGOLAND® Billund Resort e i suoi parchi sono il punto di partenza per una vacanza in famiglia, mentre i piccoli appassionati LEGO® possono cimentarsi nelle attività interattive alla LEGO® House. Cittadine come Vejle, Kolding e Fredericia offrono invece tante escursioni culturali, tra musei, design e buon cibo. A ciò si affiancano le esperienze Unesco delle pietre runiche e della città insediamento della chiesa morava, Christiansfeld

