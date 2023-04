“Billy Elliot” al Sistina di Roma

I punti chiave Roma

Lugano

Bologna

Al Sistina di Roma e poi in tournée in scena “Billy Elliot”. Basato sull’omonimo film di Stephen Daldry e con le musiche di Elton John, è un musical che celebra la danza. Ambientato nell'Inghilterra della Thatcher, tra miniere che chiudono e lavoratori in rivolta, Billy dovrà affrontare i primi ostacoli già in famiglia: si trova di fronte all’ottusità del padre e del fratello che non accettano la sua passione e vorrebbero che diventasse un pugile. La grande musica da camera è invece in scena a Lugano; e quella sinfonica a Bologna.



Roma

Dal 13 al 30 al Sistina “Billy Elliot”, il musical basato sull’omonimo film di Stephen Daldry, con le musiche di Elton John, che celebra la danza. Racconta la vicenda appassionante di Billy, ragazzino pieno di talento pronto a lottare contro chiunque voglia ostacolare il suo obiettivo: diventare un danzatore professionista. Con Giulio Scarpati e Rossella Brescia; un cast di oltre 30 artisti e l'orchestra dal vivo, adattamento e regia di Massimo Romeo Piparo. Poi in tournée: a Genova ( 12-14 maggio), Pistoia (16-17), Bergamo (19-20), Lugano(23-24), Varese (26-27).

Lugano

Il 14 nella bella sala tutta rivestita di legno del LAC, il centro culturale Lugano Arte Cultura, ecco la tappa più vicina all'Italia della tournée del grande pianista Krystian Zimerman che, assieme alle giovani strumentiste polacche sue connazionali, Marysia Nowak (violino) e Katarzyna Budnik (viola) e al giapponese Yuya Okamoto (violoncello), suonano i Quartetti op. 26 e 60 di Brahms.Altre date al Musikverein di Vienna (11), al Grand Auditorium di Lussemburgo (23), alla KKL Saal di Lucerna (25).

Bologna

L'11 all'Arena del Sole l'Orchestra Mozart con il suo direttore musicale Daniele Gatti (Wagner, Brahms – le Variazioni Haydn e la Sinfonia n. 4). Poi al Festival di Pasqua di Aix-en-Provence (12) e al LAC di Lugano (13).