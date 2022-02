Bim, Attestor lancia l'opa per il delisting. Titolo vola a +30%, utile di 9,4mln in 2021

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Exploit di Banca Intermobiliare che vola del 31% in Borsa dopo che l'azionista di controllo Trinity Investments (Attestor), titolare dell'87% del capitale, ha promosso una offerta pubblica d'acquisto volontaria finalizzata al delisting delle azioni da Borsa. Il corrispettivo è di 0,049 euro e l'opa ha quindi ad oggetto il 12,5% circa della società. In Borsa il balzo odierno ha portato le quotazioni a 0,0484 euro.

Il cda di Banca Intermobiliare ha intanto approvato i risultati 2021 chiusi con un utile netto di 9,4 milioni di euro (-11 milioni nel 2020). La raccolta totale da clientela è cresciuta del 10,6% a 5 miliardi di euro nel 2021 dai 4,5 miliardi del 2020. In aumento del 38% circa il margine di intermediazione (64,8 milioni di euro) grazie soprattutto all'operatività finanziaria e alle commissioni. L'assemblea degli azionisti ha inoltre approvato il cambio di denominazione sociale in Banca Investis.