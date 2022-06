Bambina di cinque anni rapita nel Catanese

I genitori, che sembra non siano al momento conviventi, e i familiari della piccola sono stati sentiti dai carabinieri per ricostruire frequentazioni e dinamiche che potrebbero essere utili alle indagini che, si sottolinea in ambienti investigativi, “non escludono alcuna pista né ipotesi”. Il sindaco di Mascalucia, Enzo Magra, ha parlato di 2ore di grande ansia per la nostra comunità e sono personalmente sconvolto da questa notizia”. “Mi sono messo a disposizione dei carabinieri per aiutare le ricerche anche tramite la protezione civile, i volontari, ma - ha aggiunto - mi è stato riferito che non si tratta di smarrimento o di fuga, ma di altro, probabilmente di dinamiche familiari”.