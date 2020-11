Bimby: volano gli acquisti dei robot tuttofare (+70%) anche con le dimostrazioni virtuali L’azienda tedesca ha riconvertito i party plan a domicilio in 35mila presentazioni a distanza. Siglata anche una partnership con Barilla per la vendita di otto kit per preparare ricette veloci di Paola Guidi

L’azienda tedesca ha riconvertito i party plan a domicilio in 35mila presentazioni a distanza. Siglata anche una partnership con Barilla per la vendita di otto kit per preparare ricette veloci

2' di lettura

Il lockdown ha fatto bene al settore delle vendite a domicilio perché molte famiglie, dovendo rimanere in casa, hanno accettato di seguire i party plan organizzati virtualmente che la Vorwerk, come le altre società di Univendita, ha predisposto in tutta Italia per i suoi Bimby. Il risultato è stato clamoroso: un vero e proprio boom di vendite con 35mila dimostrazioni virtuali che hanno prodotto un aumento pari al 70 per cento degli acquisti rispetto allo stesso periodo del 2019. Non è stata soltanto una novità per quanto riguarda la scelta del tipo di dimostrazione ma anche la decisione di portare in collegamento virtuale con dimostrazioni e dialoghi interattivi, un nuovo e diverso robot tuttofare, il Bimby Friend che, più compatto di quello classico alquanto ingombrante, lavora in team, grazie al collegamento Bluetooth, con il “fratello” più grande, dimezzando tutti i tempi delle operazioni della preparazione e della cottura. E' una tendenza decisamente nuova poiché molte operazioni che vengono di solito fatte manualmente in attesa che il Bimby porti a termine le sue, possono ora essere trasferite al Bimby Friend che mescola e cuoce gli ingredienti, come uno sous chef, in parallelo con il più grande.

Bimby e Bimby friend

Tempi di cottura ridotti con il Baby

Ovviamente i tempi si riducono nettamente, fino a 25 minuti per ogni preparazione, così questa singolare “coppia” della cottura diventa fondamentale per grandi tavolate, per serate con molti invitati e un menù variato, ma soprattutto per la Batch cooking, ovvero la preparazione-organizzazione di pasti settimanali, con una grande scelta di piatti. Interessante anche la possibilità –essendo i tempi morti annullati- di lavorare cibi molto freschi o comunque deperibili così rapidamente da non alterarne i contenuti nutritivi e di sapori. Annullando oltretutto gli sprechi.

Loading...

L’alleanza con Barilla

Bimby e CucinaBarilla hanno stretto una nuova collaborazione offrendo agli affiliati la possibilità di acquistare otto kit selezionati e ideati da Barilla che contengono materie prime senza coloranti, né conservanti per cucinare diversi piatti, (dolci e salati) ottimizzando al massimo i tempi. Le confezioni sono disponibili esclusivamente online sul sito Smart.Cucinabarilla.it con consegna a domicilio in 48/72 ore.