Binance: il Ceo Zhao si dimette e si dichiara colpevole. La società paga multa da 4,3 miliardi

Changpeng Zhao, l’amministratore delegato di Binance, la maggior piattaforma mondiale di trading di criptovalute, ha accettato di dimettersi e di dichiararsi colpevole di aver violato la legge statunitense sul riciclaggio di denaro. L’accordo con il dipartimento di Giustizia, scrive il Wall Street Journal, potrebbe permettere alla società di continuare a operare, secondo le fonti.

L’amministratore delegato si presenterà oggi in tribunale, a Seattle. L’accordo, che mette fine a una lunga indagine su Binance, prevede inoltre il pagamento di una multa complessiva, da parte della società, di 4,3 miliardi di dollari. Zhao potrà mantenere la sua quota di maggioranza in Binance, senza però ricoprire ruoli esecutivi. La condanna per Zhao sarà decisa in un secondo momento.