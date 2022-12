Binance, i revisori si tirano indietro. E il token trema

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prima lo scoppio della bolla della finanza decentralizzata innescata dal fallimento in primavera dell’ecosistema Terra/Luna e della stablecoin algoritmica Ust. Poi l’implosione della bolla dei non fungible token (nft) con opere d’arte digitali scambiate a milioni di dollari che ora si fa fatica a vendere a pochi centesimi. E adesso la crisi degli exchange deflagrata con il fallimento miliardario di Ftx (bancarotta 11 novembre e arresto del fondatore Sam Bankman-Fried il 12 dicembre). Il tutto in ...