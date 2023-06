Bing, la chat e la generazione di immagini: com’è cambiato il motore di Microsoft

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Ci siamo presi un pochino di tempo per mettere le mani sulle numerose novità che hanno, diciamo pure, rivoluzionato alcuni (quasi) tutti i prodotti Microsoft. La casa di Redmond è la più attiva e selvaggia nel cavalcare il fenomeno ChatGpt. Quindi partiamo da loro. Il motore di ricerca Bing è a oggi la porta di ingresso più rassicurante all’intelligenza artificiale generativa. Da quando lo hanno aperto al pubblico, è un buon modo per capire immediatamente di cosa stiamo parlando.

Cosa è cambiato in Bing?

Partiamo da Bing che, sulla scia del successo mediatico di ChatGpt e dell’Ai generativa in generale, ha incredibilmente guadagnato posizioni nel mercato dei motori di ricerca, dominato da un vecchio colosso dell’Ai come Google. Negli ultimi due mesi Bing è stato aggiornato, ha cambiato interfaccia e offre feature potenziati con l’Ai di OpenAi. Cliccando in alto a sinistra Chat si ha accesso al chatbot. la prima cosa è scegliere lo stile di conversazione : «Più creativo», «Più equilibrato» o «Più preciso».

Loading...

Una premessa: anche se scegliete «più preciso», non è detto che fornisca risposte corrette. Anzi: come avvertono gli stessi ingegneri che hanno istruito il Generative Pre-trained Transformer di OpenAI il chatbot, è preda di allucinazioni (dice cose non vere, ndr) ma sta migliorando. E in effetti nel corso di questi mesi ha cominciato a imparare quello che può e non può dire. Per esempio: non dice più all’utente su quali titoli di Borsa è opportuno investire, non racconta fiabe sul Nazismo e non svela come progettare in casa una bomba.

Come ci si approccia al Chatbot?

Un suggerimento è quello di non giocare a «trova l’errore» con Bing: non fate domande dirette, non chiedete di risolvere problemi di matematica e scordatevi l’approccio che avete con i tradizionali motori di ricerca dove inserite poche parole e scegliete tra link. Non è il suo. Invece concentratevi sulla chiacchiera e sul dialogo. Il senso di questi strumenti è proprio quello di iniziare una conversazione con uno (il chatbot) che dovrebbe saperne più di voi ma ha studiato poco e quindi sa la lezione un po’ per sentito dire (quindi è sempre meglio verificare tutto). Se farete così troverete contenuti e spunti sorprendenti nella vostra attività di ricerca web. E poi accettate i consigli che vi dà per gestire la conversazione. Alla fine di ogni domanda - o Prompt, per usare i termini giusti - Chat di Bing vi offre tre spunti per proseguire la conversazione e approfondire i temi.

La questione della matematica

Se per esempio vi state divertendo a imparare qualcosa di nuovo di cui non ne sapete niente, il consiglio è quello di lasciarvi guidare. E di tenere d’occhio le fonti. Il testo della risposta - non tutte le frasi, ma quasi - ha dei numerini che indicano le fonti. Se le cliccate, vi porta al sito o all’articolo da cui è preso il testo. Quindi in qualche modo la Chat di Bing vi dice chi glielo ha detto. Un avertimento: troverete fonti autorevoli e siti sconosciuti. Diciamo che l’algoritmo che il sistema usa per scegliere le fonti non è noto, nel senso che non è trasparente. Ed è un problema, perché il potenziale seduttivo di un software che ti saluta e ti racconta cose come un essere umano è immensamente superiore a quello di un motore di ricerca che fornisce una lista di link.