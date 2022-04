Bio Boutique La Rosa Canina, beauty shop online dal cuore green

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Il nostro beauty shop dal cuore green nasce nel 2014 da una motivazione personale: io e mia moglie ci eravamo appena sposati e desideravamo lavorare insieme. Presto abbiamo capito che non dovevamo cercare un lavoro, dovevamo crearcelo da soli. A 25 anni abbiamo investito tutto il nostro tempo, risorse ed energie nel realizzare un negozio online che offrisse ai clienti cosmetici e make-up biologici, vegan, nickel tested e 100% cruelty free di altissima qualità a prezzi vantaggiosi. Siamo partiti con 80 referenze scaffalate dentro casa dove imballavamo i primi pacchetti, ad oltre 8.000 prodotti di 150 brand internazionali gestiti da un’importante logistica esterna fuori Roma. Tempi di spedizione 1-2 giorni lavorativi. Metodi di pagamento bonifico, contrassegno, carte di credito o paypal, adesso con la possibilità di pagare anche in 3 rate senza interessi». Chi parla è Andrea Miglio Risi fondatore di Bio Boutique La Rosa Canina, azienda che quest’anno prevede di raggiungere un fatturato di 5,5-6 milioni di euro.

«È importante sottolineare che in questi ultimi anni fattori esterni come pandemie, guerre, brexit, aumento prezzi possono giocare un fattore non indifferente sulle vendite sia in negativo che in positivo - precisa l’imprenditore -. Ad esempio il Covid-19 nella fase iniziale ha dato sicuramente un booster alle attività online già strutturate. Ad ogni modo siamo fiduciosi e questo 2022 è già partito con un +18% rispetto al 2021».

L’azienda vende anche in oltre 25 Paesi dell’Unione europea: «La vendita all’estero non rientra nel nostro core business perchè il nostro focus principale è investire e crescere maggiormente in Italia, ma abbiamo voluto ascoltare i tanti affezionati clienti che nel corso degli anni si sono trasferiti, per studio o per lavoro, in paesi come Germania, Francia, Belgio, Spagna - aggiunge Miglio Risi -. Ci definiamo un negozio cliente centrico: abbiamo sempre ascoltato e sempre ascolteremo le necessità di chi ci ha dato fiducia scegliendoci per i propri acquisti di bellezza».

E aggiunge: «Guardando al futuro i nostri obiettivi sono: rendere felici sempre più clienti tenendo alta la qualità del servizio offerto e parallelamente portare avanti il discorso della linea.Tra i vari progetti nel 2020 abbiamo infatti lanciato una nostra linea di cosmetici golosi a marchio Bio Boutique La Rosa Canina che puntiamo ad ampliare sempre più (a oggi ci sono 50 referenze): prodotti per viso, corpo e capelli dalle profumazioni irresistibili».