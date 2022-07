Bio, Italia ancora leader nonostante la frenata di inizio 2022 per la corsa dei prezzi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un’Italia leader sui prodotti bio, nonostante la corsa dei prezzi nei primi mesi di quest’anno. Il Paese è leader europeo del settore sia in termini di produzione (con una percentuale di superficie coltivata del 16,6% e l’obiettivo di arrivare al 25% entro il 2030), sia in termini di operatori che di export. A delineare lo stato di salute di questo comparto, evidenziando anche le sfide da affrontare, sono le anticipazioni dei dati dell’Osservatorio Sana a cura di Nomisma.

La fotografia del comparto

I primi cinque mesi del 2022 hanno registrato una flessione delle vendite a valore biologico in grande distribuzione pari allo 0,5% e un totale vendite Omnichannel nel mercato di 1,939 miliardi. Un calo, ha spiegato la presidente di FederBio Maria Grazia Mammuccini, da leggersi nell’ottica «dell’impatto del conflitto Russia-Ucraina e dell’inflazione».

Il salone internazionale a settembre

Tornerà a BolognaFiere dall’8 all’11 settembre il Salone internazionale del biologico e del naturale (Sana), giunto quest’anno alla sua 34esima edizione con uno sguardo sempre più puntato al B2B e all’internazionalizzazione. Sana 2022 si prospetta come una manifestazione, con buyer provenienti da oltre 40 paesi del mondo e una nutrita rappresentanza di operatori internazionali di catene di supermercati, distributori e leader del mercato bio. Organizzato da BolognaFiere in collaborazione con FederBio, AssoBio e Cosmetica Italia, con il supporto di Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, il patrocinio del Ministero della transizione ecologica e della Regione Emilia-Romagna e la partecipazione storica del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, il Salone si svilupperà in 6 padiglioni divisi in 3 aree tematiche relative a Food, Care&Beauty e Green Lifestyle. Tra gli eventi maggiormente attesi che animeranno la kermesse, gli Stati generali del biologico con “Rivoluzione bio”, giunti quest’anno alla loro quarta edizione e che vedranno una due giorni di dibattito tra istituzioni, esperti e player della filiera, con un confronto sulla nuova legge sul biologico e sui più recenti dati di mercato.