Bio-on, conto per il mercato oltre i 400 milioni. I Pir usciti in tempo

Si tratta però, di noccioline. Il panico vero da vendita è stato tutto appannaggio del mercato retail. E non di quello passato attraverso i fondi, visto che ora che il vaso di Pandora è aperto, si scopre che nemmeno i portafogli Pir (fatta eccezione per la già citata Kairos, comunque presente in misura ridotta) movimentavano più di tanto. «Le principali case di gestione, sia estere come Fidelity, Axa, Schroders, sia domestiche come Eurizon, Mediolanum, Anima - spiega Francesco Paganelli, analista di Mornigstar -, non avevano alcuna esposizione in base agli ultimi dati a nostra disposizione».

«I fondi Pir di Mediolanum Gestione fondi non sono investiti in Bio-on da oltre un anno, l’ultima vendita risale a luglio 2018 - dice Stefano Colombi, direttore investimenti Mediolanum gestione fondi-. Ciò in relazione al fatto che il team di gestione ha ritenuto che in considerazione delle prospettive di crescita del business, a valle delle valutazioni fondamentali nel 2018 in termini di price/earnings, non c’era l’opportunità di continuare a investire». Mgf, conferma Colombi, è il primo investitore domestico sull’Aim (75 milioni di euro e oltre 50 società).