Bio-on tenta il rimbalzo, Quintessential torna all’attacco di Monica D'Ascenzo

4' di lettura

Il botta e risposta fra Bio On e Quintessential Capital Management continua. Il titolo, intanto, a Piazza Affari tenta il rimbalzo questa mattina. Dopo il crollo di ieri, quando il titolo ha perso il 70% circa, oggi nella prima parte della seduta è arrivato a guadagnare poco meno del 40%, entrando in asta di volatilità a +39,33% con un prezzo di 20,9 euro per azione. Ieri le azioni erano scivolate fino a 15 euro, ma, nonostante il recupero, sono ancora lontane dai 55,3 euro del 23 luglio, il giorno prima che scoppiasse la bufera.

Acquisti sul titolo dei vertici

A comprare sul mercato sono anche i vertici della stessa Bio-on, che ha ricevuto comunicazione circa l’operazione d’acquisto di azioni effettuate rispettivamente dal presidente e ad Marco Astorri e dal vice presidente Guy Cicognani, entrambi azionisti rilevanti della società. I due amministratori hanno acquisito entrambi 7.000 azioni al prezzo di 15,0714 euro, per un controvalore complessivo di circa 211 mila euro. «Anche di fronte agli effetti del feroce attacco di cui siamo oggetto, Bio-on resta un’azienda di grande valore, in cui crediamo e continuiamo a investire. Come noi ci credono le tantissime persone che in queste giornate ci hanno manifestato solidarietà e stima e, soprattutto, i nostri 100 dipendenti, che ringraziamo per la serietà e compostezza con cui stanno affrontando il momento, perché conoscono esattamente il lavoro che quotidianamente si svolge in Bio-on e nel suo stabilimento produttivo» hanno commentato Astorri e Cicognani.

Lo scrontro con Quintessential continua

Nel frattempo, lo scontro fra la società quotata all’Aim e il fondo Quintessential non si placa: oggi il fondo, che ha una posizione ribassista sul titolo Bio-On, è tornato all’attacco con nuove accuse, sostenendo che il management dell’azienda emiliana «è stato colto in flagrante con nuove falsità». La società emiliana di plastica biodegradabile annunciò il 29 agosto 2013 un accordo con Virdhi, «che dopo sei anni non ha prodotto niente». Virdhi è stata presentata come una società tecnologica, «ma lo è solo in apparenza». Secondo Quintessential Virdhi non è una start up innovativa e non è neppure una società indipendente ma «è una scatola vuota che fa capo a Marco Astorri e Guido Cicognani, i due fondatori di Bio On». Virdhi, sostiene sempre il fondo, è stata creata soltanto un mese prima dall'annuncio dato da Bio On. Il fondo sostiene che «questo comportamento ingannevole del management di Bio On non è degno di una società quotata e pertanto è necessario un allontanamento di Astorri e Cicognani».