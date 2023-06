Biocarburanti, arriva la benzina Benzina Q8 HVO+ e una nuova formula 100 ottani

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Benzina più performante e a minore impatto ambientale. Q8 introduce il biocarburante Q8 HVO+ e le nuove formulazioni della gamma Q8 Hi Perform



Il primo, Q8 HVO+, disponibile su circa 30 stazioni di servizio dislocate in tutta Italia, consente di ridurre le emissioni di CO2 calcolate sull'intero ciclo di vita del prodotto. Il nuovo prodotto è compatibile con la gran parte di motori diesel di più recente produzione, sia dei mezzi dedicati al trasporto pesante che delle automobili, in quanto assolutamente assimilabile al gasolio tradizionale. Il prodotto base per la formulazione del Q8 HVO+ è l'HVO (Hydrotreated Vegetabile Oil), un biocarburante biogenico, rinnovabile, di elevata qualità. Inoltre, la nuova formulazione, permette una migliore combustione, riducendo fumosità e rumorosità e facilitando le partenze a freddo.



Da luglio, arrivano anche le nuove formulazioni della linea di prodotti Q8 Hi Perform. In particolare, la nuova formulazione della benzina prestazionale Q8 Hi Perform 100 Ottani si caratterizza per l'utilizzo di un prodotto base con un'elevata quota di componente rinnovabile, che proprio in virtù del contenuto di ossigenati presenti, porterà il prodotto ad essere etichettato - per la prima volta in Italia - come E10, rimanendo assolutamente compatibile con tutto il parco auto circolante.

La nuova formula della benzina Q8 Hi Perform 100 Ottani, grazie all'utilizzo di molecole con proprietà detergenti, permetterà un'elevata protezione dall'usura, mantenendo puliti i motori sia di vecchia (iniezione indiretta) che di nuova generazione (iniezione diretta), con una conseguente riduzione dei consumi.