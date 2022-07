Biocombustibili, Eni vara il primo agri-hub in Kenya

Ascolta la versione audio dell'articolo

Eni compie un primo passo per la diversificazione nel settore agro-industriale completando a Makueni, in Kenya, la costruzione dello stabilimento per la raccolta e spremitura di semi oleaginosi, avviando la produzione del primo olio vegetale per bio-raffinerie. L’agri-hub di Eni, il primo nel Paese e nell’intero continente africano e il primo progetto integrato al mondo a inserire l’Africa nella filiera verticale della bio-raffinazione, avrà una capacità installata pari a 15mila tonnellate con una...