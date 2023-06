Biodiversità, una cintura verde dalla Sardegna al Mar Baltico per proteggere il mare

Iniziative finlandesi e francesi

In Finlandia, con il progetto Baltic Seagrass verranno piantate 1000 piantine di Posidonia lungo la costa del Golfo di Finlandia nel corso del 2023. «Questo sforzo congiunto ci avvicinerà a un pianeta blu più sano - dice Annamari Arrakoski-Engardt, ceo della John Nurminen Foundation -. Le praterie di fanerogame marine sono un habitat importante per la vita marina negli oceani del mondo e nel nostro Mar Baltico. Quindi, questa è una grande opportunità per impegnarsi in una collaborazione che aumenterà la biodiversità marina».

In campo anche i progetti della Fondation de la Mer: nel Mediterraneo, sono stati supportati due progetti di trapianto di Posidonia, che hanno comportato il trapianto di 28.000 piante. «Il monitoraggio scientifico in corso mostra un tasso di successo dell’80% - dice Alexandre Iaschine, Délégué Général della Fondation de la Mer - . Le nostre nuove missioni pianificate per il 2023 ripristineranno diversi ettari. È in corso anche un progetto per ripristinare una prateria di Posidonia sulla costa atlantica francese».





