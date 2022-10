Biodiversità, in Toscana un progetto per tutelare l’habitat delle api

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sos api. Negli ultimi dieci anni, in Europa, il numero di impollinatori ha subito un importante declino mettendo a rischio l’80% dei fiori selvatici e delle colture delle zone temperate e oltre il 70% delle colture agricole in Italia, per un valore stimato di circa 2 miliardi di euro l’anno. Da qui l’idea di creare in Italia una struttura per aiutarle. A Scarperia, a circa 40 chilometri da Firenze, è nato così l’hotel a tutela delle api. Si tratta di una struttura di circa 3 metri per 3 metri, in grado di creare l’habitat naturale per questi insetti così preziosi, messi a rischio da pesticidi e cambiamenti climatici, e favorirne la riproduzione. Una struttura che in futuro, perché no, potrebbe essere replicata anche in altre zone d’Italia.

Bee Hotel

L’innovazione, un vero e proprio laboratorio della biodiversità, nasce dalla collaborazione tra Sanpellegrino, Federparchi e la Scuola Sant’Anna di Pisa e fa parte del più ampio progetto “La fonte della biodiversità di Acqua Panna”, azienda che fa parte del gruppo Sanpellegrino. Il “Bee Hotel” è in legno, canne di bambù, corteccia e legno forati e funge da rifugio per api e farfalle diurne, la cui sopravvivenza è messa in pericolo.

Intorno alla struttura ci sono microhabitat sabbiosi e a suolo nudo per favorire la riproduzione degli impollinatori: saranno, inoltre, incrementate le coltivazioni di vegetali in campo aperto per l’alimentazione degli imenotteri, dei sirfidi e delle farfalle diurne, con la creazione di siepi e filari di vegetali e di microhabitat di acqua dolce per favorire la disponibilità di acqua.

L’idea e il monitoraggio Federparchi

Un’area dunque che rappresenta una risposta all’allarme api: la tenuta di Acqua Panna è enorme, è grande 1300 ettari, in passato utilizzata come riserva di caccia dalla famiglia Medici e rimasta incontaminata nel corso degli ultimi cinque secoli. L’idea della creazione del Bee Hotel è venuta dopo che sono stati resi noti i risultati del monitoraggio della flora e della fauna, avviato da Federparchi: da un lato si è verificata la necessità di tutelare gli insetti inpollinatori, dall’altro va detto che questo territorio si mantiene in buono stato ed è pieno di risorse.

Ci sono infatti 121 specie di vertebrati - tra cui 11 specie di anfibi, 10 di rettili, 66 di uccelli e 34 di mammiferi. Si trovano specie minacciate, rare e protette come l’Averla capirossa e il Torcicollo. E sono state individuate presenze di Averla piccola, Re di Quaglie, Succiacapre e Tottavilla, uccelli con stato di conservazione non soddisfacente a livello nazionale ed europeo.