Biodiversità, al via il vertice Onu per evitare l’estinzione di flora e fauna

Già in occasione della Cop27 i Paesi economicamente sviluppati si sono dimostrati riluttanti a mettere mano al portafoglio.Il secondo è l’equa ripartizione dei benefici (benefit sharing).

In altre parole, far sì che i benefici economici ottenuti grazie a una risorsa biologica di un Paese ritornino in modo equo al Paese stesso e non vadano, ad esempio, esclusivamente alla multinazionale che sfrutta tale risorsa.Infine c’è la scottante questione dei sussidi: molte sovvenzioni pubbliche, a partire da quelle previste dalla Politica agricola comune che impegna quasi il 40% del bilancio dell’Ue, sostengono attività agricole dannose per la biodiversità.

La riduzione di questi aiuti prevista nella bozza dell’accordo rischia di incontrare molte resistenze politiche.Nonostante tutte queste difficoltà, un barlume di speranza c’è. Un chiaro messaggio uscito dalla Cop27 è che la natura e il suo ripristino sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi climatici.

Inoltre, la decisione presa a Sharm el-Sheikh sulla creazione di un fondo per ripagare i Paesi in via di sviluppo per le perdite e i danni derivanti dal cambiamento climatico è un passo importante anche per la protezione della biodiversità, generalmente più ricca proprio nei Paesi in via di sviluppo.