Bioedilizia, il modello Greeneria fa scuola

Nasce dalla passione “di famiglia” per l’architettura e l’arte e punta a diventare un format per il recupero in chiave green di cascine e immobili storici. La Greeneria di Guarene è una green house a tutti gli effetti: immersa nelle colline delle Langhe, è il frutto di interventi edilizi e di recupero ispirati alla bioedilizia. Ma è anche una country house con stanze per gli ospiti e un modello di accoglienza sviluppato all’insegna della sostenibilità.

Accoglienza green

I tre appartamenti indipendenti per gli ospiti sono stati interamente ristrutturati con materiali sostenibili, frutto di una ricerca durata anni, allestiti ed arredati con prodotti e soluzioni sviluppate per realizzare un modello green. «Dal 2016 quando abbiamo aperto abbiamo avuto tantissimi ospiti da ogni parte del mondo grazie anche all’appeal turistico dell’area Langhe e Monferrato, diventata nel 2014 Patrimonio Unesco» racconta Andrea Gandiglio, ceo della società. «Questa country house – aggiunge – ci serve per mostrare e far toccare con mano le caratteristiche di una ristrutturazione in bioedilizia, con i confort e i benefici di questo tipo di interventi. All’interno degli appartamenti poi mettiamo a disposizione prodotti di ogni genere, che arrivano dal percorso di ricerca e dalla selezione fatta dalla Greeneria». Dai prodotti per la colazione fino al vino per arrivare ai materassi in lattice naturale, le lenzuola di cotone organico, i detergenti eco e i saponi. «Tutto quello che è presente negli appartamenti per gli ospiti ha una matrice ecosostenibile e possono essere acquistati anche sulla nostra piattaforma di ecommerce». Ora la sfida è aprire una fase ulteriore di sviluppo con la selezione di nuovi edifici storici in tutta Italia da recuperare secondo i dettami della bioedilizia da destinare alla ricettività. Una decina le manifestazioni di interesse, con l’obiettivo di costruire un vero e proprio network di ricettività green, dalla Sicilia al Friuli.

E così tre settori apparentemente molto distanti tra loro come la bioedilizia, la ricettività e l’ecommerce in realtà sono parte di un unico progetto. «Questo modello di business è stato frutto di un lavoro lungo, funziona con gli ospiti e rappresenta un modo di fare business sano, in un’ottica di partnership più che di fornitura». L’ultimo sviluppo del progetto vede oltre all’e-commerce “centrale” i primi 10 e-commerce satellite su piattaforma Letsell.