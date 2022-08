Biolchim, dopo l’era dei fondi un futuro a guida industriale

Ascolta la versione audio dell'articolo

La conglomerata famigliare J.M. Huber corporation si prepara a rilevare l’intero capitale di Biolchim, una delle principali realtà italiane attiva nel settore dei fertilizzanti e biostimolanti per l’agricoltura. Il closing è atteso entro l’anno per un enterprise value che si aggira sui 600 milioni, secondo indiscrezioni non confermate dalle parti. Dopo un percorso di apertura del capitale a partner finanziari durato 14 anni - prima con Banca Imi-Arca Investimenti, poi con Wise Equity e infine con...