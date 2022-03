Biologico, approvata la legge ma il settore non corre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Riuscirà il biologico a sfuggire alla morsa dei rincari delle materie prime e dell’inflazione e alla concorrenza dei prodotti che ne hanno assunto i valori fondanti (come il legame con il territorio e la produzione sostenibile)? E riuscirà a continuare quel percorso di crescita che, secondo Nomisma, l’ha portato ad aumentare del 125% il giro d’affari nell’arco di 10 anni, arrivando nel 2021 al record dei 3,8 miliardi di euro nel solo canale domestico (+4% sul 2020)?

È la domanda che si fanno gli addetti ai lavori, che festeggiano l’approvazione (dopo 12 anni di attesa) della legge nazionale sul biologico, tassello indispensabile per la transizione dell’intero sistema agroalimentare verso la sostenibilità, come prevede il piano d’azione della Ue che vuole portare al biologico almeno il 25% della superficie agricola entro il 2030.

In Italia siamo già arrivati al 16%, rileva il rapporto 2022 dell’Istituto di ricerca dell’agricoltura biologica (Finl). Il che ci dà il primato europeo, insieme a quello per numero di operatori (oltre 71mila agricoltori e oltre 23mila trasformatori). Invece siamo stati superati da Francia e Spagna per estensione delle superfici bio (2,1 milioni di ettari), nonostante siano quasi raddoppiate nell’arco di un decennio.

Anche a livelli di consumo restiamo sul podio: il mercato interno è il terzo della Ue e continua a crescere ma il peso del bio sul carrello della spesa è ancora basso (3,5%) e i segnali che vengono dal mercato (come la cassa integrazione per i 392 dipendenti di Naturasì, la maggiore catena specializzata nazionale) non sono incoraggianti. «In un contesto in cui gli italiani hanno una minore capacità di spesa il biologico è in difficoltà perché costa di più rispetto al convenzionale (in media del 20%, ndr) – spiega Massimo Silvestrini, responsabile sviluppo bio Italia e prodotti locali di Carrefour – Oltretutto gli studi dicono che il consumatore non è disposto a pagare di più per il prodotto bio»

Al problema della convenienza relativa si aggiunge lo sconfinamento di tanti prodotti convenzionali nei territori valoriali classici del biologico: le specialità del territorio, i packaging green, l’origine italiana, le filiere sostenibili stanno conquistando visibilità e quote di mercato, mangiandosi una bella fetta di mercato. E appropriandosi dei plus che gli italiani riconoscono al bio: il 42% degli italiani li sceglie per la loro origine (e in un caso su quattro perché sono made in Italy), per il 21% per il packaging ecologico e solo nell’8% dei casi si fa guidare dal brand, preferendo quelli della Gdo a quelli dei produttori.