Biologico: in arrivo fondi per 3 miliardi, ma preoccupa allarme della Corte dei Conti

Iter amministrativi farraginosi e proroghe da parte degli enti attuatori non valgono, secondo la Corte, a giustificare tale immobilizzo di risorse, anzi: i magistrati stigmatizzano la lentezza dell’amministrazione che avrebbe dovuto adottare misure di snellimento del procedimento, nominando una commissione di valutazione permanente, oppure introducendo in via regolamentare modalità di interlocuzione più snelle con i soggetti proponenti.

Ma così non è stato e il roboante colpo di acceleratore annunciato rischia di apparire quantomeno contraddittorio rispetto alla situazione di inerzia denunciata dai magistrati contabili.

«Il tema delle lungaggini burocatiche è annoso e centrale, ma il modo sbagliato per risolverlo è una deregolamentazione totale – dice a Il Sole 24 Ore il ministro Patuanelli – ci sono strumenti e tecnologie che ci consentono di attivare meccanismi di controllo in modo semplice, rapido e automatico, senza che si debba passare dal cartaceo». Per il sottosegretario al Mipaaf, Francesco Battistoni, «il sistema dei tripli controlli sul pagamento è troppo farraginoso» e invoca «il solo controllo dell’ufficio del bilancio interno, o un solo controllo ex post invece di quello preventivo».

Dei 3 miliardi di risorse in arrivo per il biologico, la maggior parte (2,5 miliardi) attiene a Pac e Psr. «Le osservazioni della Corte dei Conti riguardano specificatamente il Fondo – commenta Maria Grazia Mammuccini, presidente di Federbio –. Gli altri strumenti finanziari non incontrano le stesse difficoltà: penso alle risorse dei Piani di sviluppo rurale delle regioni destinate al biologico, che non hanno residui, perchè questo garantisce alle Autonomie efficienza di spesa e poiché si tratta di un punto chiave per rendicontare all’Europa una efficienza diffusa, ci auguriamo che questo problema di ingorgo delle risorse non si rilevi», dice. «Sul resto sulle risorse destinate al fondo e specificamente gestite dal ministero ci deve essere una svolta perchè così, oggettivamente, non si riescono a spendere», conclude.