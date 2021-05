Biomasse solide: energia green e filiera corta. Ma fuori dal Recovery plan

3' di lettura

C’è un settore in Italia che nonostante incroci tutti gli obiettivi di transizione ecologica quali la produzione di energia da fonti rinnovabili, la sostenibilità ambientale, l’economia circolare, il taglio delle emissioni, la valorizzazione delle aree interne – cioè tutti i target alla base sia del Green Deal Ue che del Next Generation Eu – rischia di restare ai margini.

Si tratta del comparto della produzione di energia da biomasse solide che, da un lato, non ha trovato uno spazio specifico all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza (a differenza ad esempio del fotovoltaico e del biogas/biometano) e, dall’altro, vede avvicinarsi pericolosamente la data della scadenza degli incentivi nazionali. Incentivi che possono arrivare fino a un massimo di 200-220 euro per MWh (compreso il costo vivo dell’energia prodotta), che hanno accompagnato lo sviluppo del settore e che sono ormai imprescindibili per la sostenibilità economica delle imprese.

Un giro d’affari da 650 milioni

Un settore che in Italia è rappresentato da Ebs, l’Associazione Energia da Biomasse Solide che raggruppa 20 operatori in Italia con 23 impianti di taglia superiore a 5 MW, per una potenza complessivamente installata di 420 MW e 5mila addetti compreso l’indotto. Impianti alimentati con 3,5 milioni di tonnellate l’anno di biomassa solida per il 90% prodotta in Italia per un giro d’affari complessivo stimato in 650 milioni di euro.

Le biomasse solide sono la parte biodegradabile che si ricava in primo luogo dalle potature e coinvolge tre comparti agricoli chiave in Italia: il vino (del quale sono utilizzate anche le vinacce esauste residuo della distillazione), l’olio d’oliva (nel quale vengono impiegate anche le sanse residuali della molitura delle olive) e l’ortofrutta. Ma in genere le biomasse solide sono anche quelle che si ricavano dalla manutenzione dei boschi e delle attività agricole e agroindustriali: residui di campo, sottoprodotti derivanti dall’espianto, paglia, biomassa vergine ottenuta dalla lavorazione del legno. Il tutto con un sistema di incentivi che favorisce la “filiera corta” con un premio che scatta nel momento in cui le materie prime sono reperite in un raggio di 70 chilometri dalla centrale.

Fonte di reddito per gli agricoltori

Aspetti che chiariscono un altro punto di forza della produzione di energia dalle biomasse: non è mai in conflitto con la produzione agricola e food ma anzi ne valorizza di sottoprodotti garantendo inoltre alle imprese una fonte alternativa di reddito.