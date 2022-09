Biometano, sbloccato il decreto da 1,7 miliardi previsti nel Pnrr

Al di là del significativo potenziale produttivo che il Cib stima a regime in otto miliardi di metri cubi (dei quali 6,5 miliardi dal settore agricolo e 1,5 miliardi dal riutilizzo dei rifiuti organici), biogas e biometano offrono anche altri importanti vantaggi.

Tra le principali virtù della produzione di biogas da digestione anaerobica – dove matrici organiche, effluenti zootecnici e sottoprodotti dell'agroindustria vengono immessi, senza ossigeno, in grossi contenitori nei quali attraverso l’azione batterica danno origine al biogas – c’è quella della flessibilità: il biogas può essere destinato al mercato elettrico o a quello termico, alla produzione di biometano (che si ottiene depurando il biogas dall’anidride carbonica) da mettere in rete per gli usi finali e per i settori di difficile elettrificazione.

«La necessaria accelerazione sugli investimenti del Pnrr (che oggi hanno un ritardo medio di 12 mesi) e il nodo relativo al Decreto Fer2 rappresentano solo un aspetto del problema – aggiunge Gattoni – quello relativo agli investimenti strutturali e di più ampio periodo. L’altra riflessione da avviare subito è cosa fare nel breve termine. Come imprese agricole e agroindustriali ci avviamo ad avere la terza ondata di razionamento: abbiamo affrontato prima la mancanza di fertilizzanti, poi quella di acqua, ora andiamo verso la gestione efficiente del gas (se non il vero e proprio razionamento) in autunno».

«Come produttori - prosegue il presidente del Cib - stiamo vivendo un paradosso: da un lato abbiamo un sistema di incentivi inadeguato a una realtà di grande incremento dei costi. Dall’altro ci confrontiamo con un meccanismo che ci spinge a immettere energia elettrica in rete a un prezzo inferiore al prezzo di mercato. I nostri impianti stanno producendo a 280 euro a megawatt e al tempo stesso acquistano energia a 650 euro».

«Occorrerebbe - conclude Gattoni - andare verso un sistema in cui un produttore possa fare accordi di filiera di medio periodo con le industrie per avere una riduzione del costo della bolletta incrementando la parte di energia autoconsumata. Bisogna rivedere un sistema che è troppo rigido. Attendiamo da aprile che dal Gse ci dicano come produrre quel 10-15% di energia in più a prezzi di mercato mentre restiamo vincolati a un tetto prefissato. Serve quindi una strategia a due livelli: da un lato rendere più flessibile l’attuale produzione rendendo la filiera più efficiente. E nel medio lungo termine far sì che le risorse del Pnrr per il biometano si traducano presto in investimenti effettivi».