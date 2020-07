BioNike approda in Cina su Tmall Il brand di dermocosmesi in farmacia e parafarmacia apre il proprio flagship store sulla piattaforma B2C di Alibaba di Marika Gervasio

BioNike apre il il suo flagship store su Tmall, piattaforma B2C del gruppo Alibaba. Il brand italiano di dermocosmesi in farmacia e parafarmacia, dal 2019 parte del gruppo Sodalis, debutta sul mercato cinese puntando a raggiungere gli oltre 726 milioni di consumatori attivi sulle piattaforme di Alibaba, tra le principali compagnie tecnologiche del mondo.



Dopo il successo di Tesori d’Oriente ottenuto in Cina sia offline sia online sull’ecosistema Alibaba, Sodalis decide di lanciare un altro marchio iconico del suo strutturato portafogli puntando su BioNike: il percorso del brand, contraddistinto da innovazione, ricerca scientifica e qualità, non può che trovare la sua naturale evoluzione nei mercati asiatici.

«Siamo molto orgogliosi che anche BioNike abbia scelto la nostra piattaforma B2C Tmall per arrivare in Cina - commenta Rodrigo Cipriani Foresio, general manager di Alibaba per il Sud Europa -. L’apertura di un secondo flagship store da parte del gruppo Sodalis dimostra una grande fiducia nelle opportunità che il gruppo Alibaba può offrire al made in Italy. Con questa operazione BioNike si aggiungerà agli oltre 300 flagship store italiani già presenti sulle piattaforme di Alibaba e avrà l'opportunità di raggiungere oltre 700 milioni di consumatori cinesi, portando loro un brand di eccellenza del settore della dermocosmesi».

L’approdo su Tmall rappresenta per BioNike un passo importante nel presidiare un mercato dalle straordinarie potenzialità. Il lancio del flasgship store non si limita a rafforzare la posizione del gruppo in Cina, ma si inquadra in una strategia più ampia di potenziamento dell’e-commerce come canale strategico per Sodalis. L’avvio delle attività dell’e-store sarà inaugurata a inizio agosto attraverso un evento di vendita in live streaming.