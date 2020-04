Biotech, Bruxelles apre ai nuovi Ogm per rilanciare l’agricoltura Ue

Una svolta “legittimata” dalla recente richiesta del Consiglio delle Accademie delle scienze dell’Ue di una revisione radicale dell’attuale normativa, che distingua nettamente le nuove pratiche di miglioramento varietale dagli Ogm di vecchia generazione. Un passaggio importante verso la revisione della direttiva europea sugli Ogm datata 2001, come conferma l’europarlamentare Paolo De Castro, che insieme a una formazione trasversale sostiene la necessità di un cambiamento, in tempi brevi, delle attuali regole, che bloccano la sperimentazione e la ricerca in campo.

«Come sostengo da tempo – spiega De Castro – queste pratiche hanno il potenziale di accelerare processi che avverrebbero in natura, con importanti benefici dal punto di vista ambientale ed economico. In un momento difficilissimo per il settore e per tutta l’Unione europea per l’emergenza coronavirus – sottolinea De Castro – dobbiamo affidarci alle certezze della scienza. La nostra politica agricola deve diventare sempre più innovativa e capace di sfruttare i risultati della ricerca, a partire dalle nuove tecniche di miglioramento varietale. Ne abbiamo bisogno per rispondere ai cambiamenti climatici, alle sfide agricole e alimentari, per non dipendere più dalle grandi multinazionali, rafforzando la collaborazione tra Università e piccoli centri di ricerca».

Dopo la sentenza della Corte di giustizia europea che equipara le nuove tecniche ai “vecchi” Ogm, alla fine dello scorso anno il Consiglio Ue ha invitato la Commissione a rivedere la direttiva sugli Ogm. Anche per questo, dice De Castro «confido che la futura proposta della Commissione raccolga l’appello di scienziati e produttori, a vantaggio dei consumatori e di 500 milioni di cittadini europei».

