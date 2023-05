Biotech, ecco la Pmi che salva principi attivi e concilia vita e lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il nome rivela immediatamente l’ambito in cui opera l’impresa. Nanomnia è una società del settore biotech con sede a Campagnola di Zevio, nel Veronese, orientata a valorizzare la dimensione d’origine di ogni materiale, perché - spiega la ceo, Marta Bonaconsa - «nanometrico è l’ordine di grandezza di tutti gli esseri viventi, al momento del concepimento».

L’azienda offre infatti servizi di nano, micro e macro incapsulamento organico, biodegradabile e microplastic-free ad aziende nei settori agrochimico, cosmetico, nutraceutico, farmaceutico e dei materiali intelligenti.

La Pmi innovativa, al sesto anno di vita, ha messo a fattor comune le competenze e la tecnologia di giovani ricercatori e si è data insieme l’obiettivo di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. «Con Michele Bovi e Pietro Vaccari, incontrati al dipartimento di Biotecnologie dell’università di Verona, abbiamo fondato nel 2017 la startup innovativa, che è letteralmente nata nel garage di Michele. Allora non avevamo idea della dimensione che avrebbe potuto assumere il nostro viaggio e provavamo anche qualche timore e incertezza», racconta. Ora Nanomnia aspira a diventare centro di ricerca industriale d’eccellenza, a promuovere e investire in trasferimento tecnologico, a valorizzare i risultati ottenuti in laboratorio, trasformandoli in opportunità di mercato, a diventare un polo attrattivo per giovani ricercatori.

Il core business consiste appunto nell’incapsulamento, che permette di proteggere i principi attivi fino allo specifico uso; la tecnologia è modulabile e versatile. Come primo approdo al mercato, l’impresa ha scelto l’agritech, dove è più urgente ridurre l’impatto ambientale causato da agenti chimici come agrofarmaci e fertilizzanti, per accelerare sulla sostenibilità in campo.

La Pmi, che impiega nove professionisti, collabora con un nutrito gruppo di atenei: Verona, Padova, Venezia, Firenze. «Sviluppiamo inoltre progetti in partnership con Università della Tuscia, Sapienza di Roma, Politecnico di Torino. Il fatturato è in crescita e ha raggiunto nel 2022 i 350mila euro», prosegue Bonaconsa, che evidenzia come già da start up, la società abbia dovuto affrontare il mercato. «Non siamo nati come spin off e quindi abbiamo subito dovuto prestare attenzione a posizionarci sul market del biotech. Una scelta che ci ha fatto crescere in consapevolezza», ammette.