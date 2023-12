Biotecnologia, a Carini un polo mondiale di ricerca e startup

Ascolta la versione audio dell'articolo

A Carini, in provincia di Palermo, c’è un doppio cantiere aperto per la costruzione del centro Centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica della Fondazione Ri. Med. Uno è il cantiere edilizio per l’edificazione del centro entro il 2025. L’altro, non meno importante, è quello di quella che potremmo chiamare infrastruttura scientifica: un “cantiere” diretto in questo caso da Giulio Superti-Furga che lascerà la direzione del Centro di Ricerca per la Medicina Molecolare (CeMM) dell’Accademia Austriaca delle Scienze per venire a Palermo a fare il direttore scientifico della Fondazione Ri.Med e il direttore del Centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica (Cbrb) che è in costruzione, appunto, a Carini, a pochi chilometri dall’aeroporto di Palermo. Il Cbrb di Carini sarà la struttura operativa principale di Ri.Med e sarà gestito da Upmc (University of Pittsburgh Medical Center che a Palermo è già presente nell’Ismett, l’Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione): l’obiettivo primario è di tradurre rapidamente la ricerca biomedica e biotecnologica d’avanguardia in pratiche cliniche e prodotti innovativi.

Una vita dedicata alla ricerca quella di Superti-Furga, un milanese che a Vienna ha fatto crescere l’Istituto di ricerca che ha diretto ma che ha anche fondato cinque società biotech e soprattutto contribuito alla formazione e allo sviluppo di un esercito di ricercatori e ricercatrici. Ora si trova di fronte a quella che appare (non solo a lui ovviamente) una sfida titanica: «Per me – racconta – è una grande scommessa, per la quale sembra che mi sia preparato per tutta la vita. Si tratta di un progetto generazionale che si materializza proprio nel momento in cui le opportunità nelle scienze della vita e nella medicina stanno esplodendo».

Il progetto avviato da Rimed a Carini prevede per esempio la creazione di un centro con circa 600 ricercatori e ricercatrici. «Stiamo valutando come organizzare la struttura in modo gestibile, proponendo una suddivisione in aree anziché dipartimenti, cercando un termine meno accademico – spiega Superti Furga – e stiamo considerando la possibilità di organizzare la struttura secondo le diverse linee terapeutiche. Parallelamente, sarà integrata una dimensione tecnologica, in modo che ciascuna persona coinvolta, possa riferirsi attraverso diverse coordinate disciplinari, tecnologiche e terapeutiche». L’obiettivo è ridurre al minimo le barriere gerarchiche e culturali e promuovere l’interdisciplinarietà per trovare soluzioni per quelle malattie e processi per i quali non esistono ancora trattamenti adeguati o completamente efficaci: dall’ invecchiamento alle malattie neurodegenerative, dalle malattie metaboliche come il diabete all’obesità, e poi le malattie cardiovascolari, del sistema immunitario, le malattie infettive e il cancro. «È importante anche creare sinergie con il nostro primario partner, l’Ismett – dice –. Ci proponiamo di condurre ricerca sulla nutrizione e sull’effetto dell’ambiente, che va dall’inquinamento all’influenza del mare. E ci interessa esplorare la diversità del patrimonio genetico dell’umanità, comprendendo il senso storico, archeologico e il legame con la salute.

L’ambizione dichiarata di Superti-Furga (e dunque della Fondazione Ri.Med) è di trasformare il centro in un faro spaziando dalla ricerca alle start-up, dall’industria della salute a quella enogastronomica, dal turismo culturale a quello sanitario. Il tutto in una visione globale. «Questo obiettivo è possibile solo se tutti credono in esso – dice –. A lungo termine, il centro di Carini ha il potenziale di trasformare la Sicilia in un autentico vivaio di innovazione tecnologica nei settori medico, farmaceutico, bioingegneristico e nutrizionale» dice Superti-Furga. Ma la sfida principale riguarda la dimensione internazionale. Il neodirettore ha la consapevolezza che la sola creazione di una rete di collaborazioni con altri paesi non sarà sufficiente . «Nella ricerca la sfida non conosce confini regionali – dice–. Molti potrebbero considerarlo un obiettivo impossibile: convincere una ricercatrice svedese, un collega australiano, o una giovane scienziata tedesca o un bioingegnere giapponese a trasferirsi e lavorare a Carini e Palermo. Attrarre i migliori ricercatori del mondo richiede un parco strumentale eccezionale e un’infrastruttura altamente competitiva». Con un punto fermo che è un atto d’amore per l’Isola: «La posizione geografica fa della Sicilia un baluardo dell’Europa nel mondo, specialmente in un Mediterraneo sempre più al centro delle scommesse del futuro – dice Superti-Furga –. Con l’aiuto di tutti, vorrei che si abbandonassero fatalismo, scetticismo, egoismo e provincialismo, per lavorare insieme al successo con la creatività che ci distingue. La Sicilia può diventare protagonista in un’Italia desiderosa di cambiamento».