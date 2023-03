Biotecnologie in agricoltura, legge entro l’anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

La legge per consentire la sperimentazione in campo delle nuove biotecnologie applicate all’agricoltura sarà approvata entro l'anno. Ad annunciarlo è stato il segretario della commissione Agricoltura della Camera, Raffaele Nevi – che ha ripreso il progetto dell'ex presidente della commissione Filippo Gallinella –, in occasione della presentazione del documento sulle nuove tecniche genomiche “genome editing” e “cisgenesi” redatto da Crea (il Consiglio per la ricerca in agricoltura), Clan (Cluster agrifood nazionale) e Federchimica Assobiotec.

All'incontro hanno partecipato la vicepresidente di Federchimica Assobiotec, Elena Sgaravatti, il presidente di Assosementi, Eugenio Tassinari, Francesco Ferreri della giunta Coldiretti, il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti e il presidente di Federalimentare, Paolo Mascarino.

I rappresentanti del mondo produttivo da tempo chiedono lo sblocco delle nuove tecniche di evoluzione assistita (Tea), equiparate da una sentenza della Corte di giustizia europea nel 2018 agli Ogm di vecchia generazione e quindi sostanzialmente vietati (con le eccezioni di Belgio e Spagna che hanno avviato la sperimentazione in campo) mentre tutto il mondo le ha già autorizzate distinguendole dai vecchi Ogm.

Sul tema sono giunte oggi le rassicurazione del mondo delle istituzioni, con il sottosegretario all'Agricoltura Patrizio La Pietra che ha definito le nuove tecnologie «fondamentali per affrontare le nuove sfide ambientali dell’agricoltura, anche alla luce del nuovo Green Deal europeo».

Il documento presentato da Luigi Cattivelli del Crea ha rimarcato la distinzione tra organismi geneticamente modificati e le nuove tecniche, che non contemplano mutazione genetica né l'inserimento di geni esterni ma riproducono, con maggior precisione, quanto avviene in natura.

Sgaravatti ha ricordato i risultati raggiunti con l’uso delle nuove biotecnologie in campo medico definendole «un’innovazione straordinaria che permette di produrre di più utilizzando meno risorse e inquinando meno. In questo campo non possiamo permetterci di perdere terreno aumentando il gap competitivo con i paesi che già fanno ricerca in campo».