Biotecnopolo di Siena, l’hub vaccinale voluto da Letta al quale collaborerà Fauci

Le critiche della senatrice Cattaneo

La fondazione senese va ad affiancare l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e la Fondazione Human Technopole di Milano. Quando venne presenato l’emendamento (targato Pd) per la sua istituzione, la senatrice a vita Elena Cattaneo espresse un giudizio negativo. «Siamo di fronte al rischio di veder nascere l’ennesimo “centro in mattoni” - rilevava Cattaneo - per “realizzare programmi di ricerca” sulle scienze della vita, in un contesto nazionale e regionale già ricco di iniziative e soggetti attivi e produttivi proprio sullo stesso tema, da alimentare negli anni a venire bloccando risorse pubbliche che potrebbero essere meglio utilizzate».

La spinta di Letta

L’«operazione Biotecnopolo» è stata voluta dal Pd e a promuovere l’inizitiva è stato il suo segretario Enrico Letta, tornato alla Camera nell’ottobre del 2021 dopo essere stato eletto alle supplletive nel collegio Toscana XII che comprende il territorio di Siena e Arezzo. In un’intervista alla Nazione, l’ex premier ha raccontato: ad agosto 2021 «in un colloquio con il ministro dell’Economia Daniele Franco evidenziai la necessità di trovare un sistema per coniugare l’emergenza sanitaria con le eccellenze di Siena nelle Scienze della vita», «anche per dare un segnale di riscossa per una città depressa per le vicende del Monte dei Paschi», così «il ministro colse al volo il segnale, indicò nei fondi del Pnrr la strada maestra». Replicando alle critiche della Cattaneo Letta si è detto sicuro che che «il Biotecnopolo non sarà una nuova Genova o un’altra Milano ma reciterà un ruolo decisivo nella lotta alle pandemie».