Biotestamento, lo conosce bene solo un italiano su cinque

Secondo Barbara Rizzi, responsabile scientifico di Vidas, «l’attivazione della banca dati nazionale delle Dat (per la quale il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato il decreto, come anticipato nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore, ndr) è la rimozione di un masso sulla piena applicazione della legge, perchè consentirà la conoscibilità delle volontà espresse dai cittadini su tutto il territorio nazionale. Restano da rimuovere però - aggiunge - una serie di sassolini: ovvero in tutti i Comuni italiani dovranno essere attivati e resi accessibili gli sportelli per la raccolta delle Dat. Oggi non è così».

Spesso i cittadini non sono adeguatamente informati sui trattamenti medici ai quali potrebbero essere sottoposti e alle conseguenze di una rinuncia espressa in forma scritta (ma sempre revocabile). Proprio per dare informazioni qualificate, l’associazione Vidas ha aperto a Milano dal 27 novembre un servizio di consulenza gratuito sulle disposizioni anticipate di trattamento (Dat), a cura di un medico e di uno psicologo esperto in cure palliative. Lo sportello è attivo il mercoledì dalle 17 alle 19, su appuntamento (chiamando lo 02 725111 o scrivendo a biotestamento@vidas.it), presso la Casa sollievo bimbi, in via Ojetti 66.

Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere depositate presso un notaio come atto pubblico o come scrittura privata autenticata. In alternativa, si possono redigere come scrittura privata, da consegnare all’ufficio di stato civile del Comune di residenza, o alla Asl (se è prevista una raccolta tramite il fascicolo sanitario elettronico).

Il Consiglio nazionale del Notariato ha pubblicato un vademecum scritto e un videoforum per spiegare come redigere le Dat e fornire indicazioni ai cittadini sul testamento biologico.

