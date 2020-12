Biotestamento, dopo tre anni ancora molti ostacoli per l’applicazione della legge

Ma ci sono anche altri problemi, l'influenza religiosa, ad esempio. Per alcuni il biotestamento viene percepito come una pratica contraria al Vangelo e ai precetti cattolici. Ma non c'è solo la Chiesa a frenare. Giada Lonati, autrice insieme a Barbara Rizzi del libro “Biotestamento” (editrice Bibliografica, euro 9,90) con tutte le indicazioni pratiche per redigere una Dat, spiega che esistono altri due ostacoli: «Sì, il primo è la difficoltà di relazionarsi con i parenti quando c'è una grave patologia da affrontare. Il secondo riguarda la stessa classe medica, che non è preparata a confrontarsi con i pazienti. Mancano le parole, gli operatori sono vittime di una scienza che non è stata in grado di tenere il passo della sua stessa enorme evoluzione tecnica…».

Eppure, non mancano le resistenze. Non ultimo quella del tabù della morte. «È vero, la nostra società ha messo sotto il tappeto della rimozione il concetto di fine vita. Con i progressi della medicina, e con la riduzione delle guerre, abbiamo allontanato da noi l’idea che siamo mortali. Un tabù culturale che poi, quando ci confrontiamo col dolore e la sofferenza, ci trova impreparati», conclude Giada Lonati, direttrice socio sanitaria di Vidas e medico palliativista.

Il diritto di scegliere è un altro nodo sensibile che tocca il biotestamento. «La possibilità di ricevere delle cure che per un verso sollevino dalla sofferenza psicologica, oltre che da quella fisica è l'oggetto di un diritto sul cui riconoscimento, non solo sul piano morale ma anche su quello giuridico, non si possono avere più dubbi», spiega Patrizia Borsellino, bioeticista e docente di filosofia del Diritto alla Università Bicocca di Milano. «Serve maggiore informazione per eliminare molti equivoci», sottolinea Barbara Rizzi. «Per esempio ricordare che il biotestamento non è l'eutanasia. C'è una grande differenza tra fine naturale e sedazione, tra eutanasia e suicidio assistito. E anche sulle cure palliative va fatta chiarezza. Le cure palliative sono una presa in carico globale del paziente inguaribile, un diritto in cui viene coinvolta anche la famiglia. Ci vuole empatia, ma una empatia filtrata dall'intelligenza. La sedazione è un atto medico che richiede competenze tecniche e relazionali specifiche. Non può essere in alcun modo confuso con altri interventi quali l’eutanasia e il suicidio assistito», ribadisce Barbara Rizzi, anch'essa medico palliativista e direttrice scientifica di Vidas.

Ma torniamo al biotestamento: che cosa deve fare un cittadino che vuole redigerlo? E dove deve andare?

«Pochi sanno orientarsi», risponde Rizzi. «Per farlo è sufficiente essere maggiorenni e capaci di intendere e volere. La legge suggerisce poi la nomina di una persona di fiducia. Che deve sempre essere maggiorenne e capace di intendere e volere. Non è però necessario che sia un parente, basta che sia una persona di fiducia. La stesura si fa con dei moduli che si trovano sul web. Ce ne sono tanti che aiutano, però non basta dire “che non si vuole l'accanimento terapeutico”. È un buon principio, ma non sufficiente. Il modello che propone Vidas è più articolato e si può scaricare dal nostro sito. Il tutto va consegnato al comune di residenza. Si prende un appuntamento e ci si presenta con una busta aperta che contiene le disposizioni firmate e un modulo di consenso al trattamento dei dati e alla spedizione delle stesse DAT alla Banca nazionale. È necessaria una carta d’identità valida con l'obbligo di presentarsi di persona. Non si può delegare qualcun'altro. Neppure un parente».

Ultima cosa: tutti i Comuni sono attivati e operativi?

«In teoria, sì. Ma con qualche differenza. Milano è il comune che si è mosso con maggiore anticipo. Non tutte le amministrazioni sono così ma sono tutte tenute per legge a raccogliere le disposizioni e e comunicarle alla Banca dati nazionale. Se qualcuna si rifiuta, insistete. È un vostro diritto, esercitatelo».