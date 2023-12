Bird Global, l’azienda dei monopattini elettrici, dichiara bancarotta

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Bird Global Inc, l’azienda che ha portato i monopattini elettrici sui marciapiedi delle grandi città del mondo - Italia inclusa - ha presentato istanza di protezione per bancarotta ai sensi del Capitolo 11 in Florida.

L’azienda, con sede a Miami, ha elencato attività e passività comprese tra i 100 e i 500 milioni di dollari in un documento depositato in tribunale. L’istanza protegge l’azienda dai creditori mentre cerca di ottenere l’approvazione di un piano per ripagarli.

Unicorno

Un ex dirigente di Uber Technologies Inc., Travis VanderZanden, ha fondato Bird nel 2017. Consente ai clienti di sbloccare a distanza gli scooter e di noleggiarli tramite un’app. Il modello è stato ampiamente copiato e ha trasformato Bird in una delle startup più veloci a raggiungere una valutazione di 1 miliardo di dollari.

Il crollo delle azioni

Quest’anno le azioni di Bird sono crollate a causa dell’affievolirsi dell’entusiasmo per gli scooter e a settembre il NYSE ha avviato una procedura di delisting nei confronti della società dopo che la sua capitalizzazione media di mercato globale per un periodo consecutivo di 30 giorni di negoziazione era scesa al di sotto di 15 milioni di dollari.

Bird ha dichiarato che opererà normalmente durante il processo di ristrutturazione e che i suoi finanziatori hanno stipulato un accordo di vendita “stalking horse”. L’azienda mira a completare il processo di vendita entro 120 giorni. Le attività europee e canadesi non fanno parte della procedura fallimentare.