Birdwatching alla Riserva Naturale di Casalbeltrame

Casalbeltrame, in Provincia di Novara è invece la Cittaslow che rappresenta il Piemonte ed è un abitato che conta di poco meno di mille residenti. Il territorio che lo circonda è però un habitat unico nel suo genere grazie alla Riserva Naturale della Palude di Casalbeltrame, un'area protetta circondata da risaie da cui si ricava il riso nero Venere e dove trovano ospitalità numerose specie di uccelli acquatici stanziali e nidificanti (dall'airone bianco maggiore all'ibis sacro), confermandosi una meta perfetta per gli appassionati di birdwatching. Dal punto di vista storico, il luogo è importante per le iscrizioni romane scolpite su capitelli ritrovati nella frazione di Fisrengo, una fortificazione a difesa del villaggio risalente al 1067, mentre per gli amanti delle tradizioni della terra la visita da non mancare è al Museo Etnografico dell'attrezzo agricolo.

