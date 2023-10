Birkenstock, debutto deludente a Wall Street: giù dell’11% rispetto all’Ipo

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Apertura in netto calo rispetto al prezzo dell’Ipo, per Birkenstock. Il marchio di calzature tedesco ha debuttato al Nyse a 41 dollari, in calo di circa l’11% rispetto all’Ipo fissata a 46 dollari. L’Ipo era stata fissata poco sotto il punto intermedio della forchetta di prezzo presentata, segno della cautela degli investitori sulla società di calzature, ribadita anche da questi primi minuti di scambi.

I sandali Birkenstock sono stati a lungo derisi come l’antitesi dell’alta moda, ma hanno un seguito di culto e quest’anno hanno ottenuto una spinta ulteriore dal film “Barbie”. Stamani i dirigenti della società si sono presentati a Wall Street con giacca, cravatta, tailleur e i celebri sandali ai piedi. In questo momento, il titolo cede l’8,42% a 42,13 dollari.