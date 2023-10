Birkenstock fissa prezzo Ipo a 46 dollari: vale 8,6 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Birkenstock ha fissato il prezzo della sua initial public offering (ipo) a 46 dollari per azione, livello al quale i popolari sandali hanno una valutazione di mercato di 8,6 miliardi. Con l’operazione Birkenstock è pronta a raccogliere 1,5 miliardi di dollari, di cui un terzo sarà destinato a ripagare il debito.

In quello che è il quarto grande test del mercato statunitense delle Ipo in un mese, la società produttrice dei celebri sandali e il finanziatore di private equity L Catterton hanno offerto circa 32 milioni di azioni a 44-49 dollari l’una.

Un rappresentante di Birkenstock non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Il prezzo è stato riportato dal Wall Street Journal. A 46 dollari per azione, Birkenstock avrebbe per la precisione un valore di mercato di 8,64 miliardi di dollari, in base ai documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission statunitense. Includendo le azioni riservate a dirigenti, amministratori e dipendenti, l’azienda ha un valore completo diluito di circa 9,33 miliardi di dollari.

Birkenstock prevedeva di vendere 10,8 milioni di azioni nell’ambito dell’Ipo, mentre L Catterton ne avrebbe vendute 21,5 milioni e continuerà a possedere circa l’83% delle azioni e a controllare l’azienda, secondo quanto dichiarato.