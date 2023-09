Birkenstock presenta Ipo per quotarsi a Wall Street

Ascolta la versione audio dell'articolo

La società Birkenstock Holding, a capo dell’omonimo produttore di sandali tedesco, ha presentato un’offerta pubblica iniziale alla Securities and Exchange Commission americana. La società prevede di quotare le azioni ordinarie alla Borsa di New York con il ticker BIRK. Non sono stati rilasciati dettagli sull’Ipo.

L’azionista venditore è BK LC Lux MidCo S.a r.l., veicolo affiliato a L Catterton, la società di private equity - tra le maggiori al mondo - che possiede il gruppo. Birkenstock ha dichiarato di aver registrato 1,24 miliardi di euro di ricavi nell’intero anno terminato il 30 settembre e 187,1 milioni di utili.

Nel semestre terminato il 31 marzo, ha registrato ricavi per 644,2 milioni di euro, in aumento rispetto a 542,6 milioni dell’anno precedente, e utili per 40,21 milioni, in calo rispetto a 73,5 milioni.