Birkenstock troppo cara. Ora la sfida è accelerare nel business dei sandali

Il debutto non è stato quello sperato. Il titolo di Birkenstock, con un prezzo di collocamento di 46 dollari per azione, nei giorni successivi allo sbarco a Wall Street, è crollato. È sceso fino a toccare, il 13 ottobre scorso, quota 36 dollari per, poi, riprendersi. Adesso viaggia intorno ai 39 dollari per azione. La dinamica, spulciando tra le note degli esperti pubblicate prima dell’avvio dell’Ipo (11/10/2023), non è una sorpresa. Certo: come sempre ci sono stati i cosiddetti “fuochisti”. E, tuttavia...